PASSAGE(S) : Lecture théâtralisée Sélestat
mardi 23 février 2027 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
PASSAGE(S) : Lecture théâtralisée
18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-02-23 19:12:00
fin : 2027-02-23
Date(s) :
2027-02-23
Lecture théâtralisée par les écrivants de l’atelier d’écriture de l’Autre Scène, orchestrée par Marion Bouquet. Tout public à partir de 10 ans
Des points de rencontre, des étapes de vie : qu’est ce qui nous traverse quand on a 8, 10, 16, 30 ou 65 ans et au-delà ? Ce sont autant le hasard, la fiction que les expériences personnelles qui vont tisser ce travail d’écriture collective. Au plateau vont résonner les mots de cette pièce créée à plusieurs mains, par les écrivants de l’atelier d’écriture de l’Autre Scène, orchestrée par Marion Bouquet.
Le spectacle sera suivi par l’ouverture de la buvette pour créer un moment de convivialité et d’échanges
Tout public à partir de 10 ans 0 .
18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 autrescene.selestat@gmail.com
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English :
A staged reading by the writers of the Autre Scène writing workshop, directed by Marion Bouquet. Suitable for all ages 10 and up
L’événement PASSAGE(S) : Lecture théâtralisée Sélestat a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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