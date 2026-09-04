Informations pratiques

Sélestat

PASSAGE(S) : Lecture théâtralisée

18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-23 19:12:00

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23

Lecture théâtralisée par les écrivants de l’atelier d’écriture de l’Autre Scène, orchestrée par Marion Bouquet. Tout public à partir de 10 ans

Des points de rencontre, des étapes de vie : qu’est ce qui nous traverse quand on a 8, 10, 16, 30 ou 65 ans et au-delà ? Ce sont autant le hasard, la fiction que les expériences personnelles qui vont tisser ce travail d’écriture collective. Au plateau vont résonner les mots de cette pièce créée à plusieurs mains, par les écrivants de l’atelier d’écriture de l’Autre Scène, orchestrée par Marion Bouquet.

Le spectacle sera suivi par l’ouverture de la buvette pour créer un moment de convivialité et d’échanges

Tout public à partir de 10 ans 0 .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 autrescene.selestat@gmail.com

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English :

A staged reading by the writers of the Autre Scène writing workshop, directed by Marion Bouquet. Suitable for all ages 10 and up

L’événement PASSAGE(S) : Lecture théâtralisée Sélestat a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme