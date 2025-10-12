Passages | Marc Euvrie & Antoine Cardi Chapelle de la DRAC Caen

Passages | Marc Euvrie & Antoine Cardi

Chapelle de la DRAC 13, rue Saint-Ouen Caen Calvados

Début : 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-06 20:00:00

2026-01-06

Passages est né de la rencontre entre deux artistes, Antoine Cardi, photographe, et Marc Euvrie, compositeur-interprète. Au-delà de leurs singularités propres, ils partagent des préoccupations esthétiques communes.

Une intuition aussi que deux pratiques différenciées pourraient se nourrir l’une l’autre en interrogeant la notion de frontières propres à chaque médium, entendue comme le périmètre à l’intérieur duquel différentes influences entrent en contact, en friction, pour résonner ensemble et générer une oeuvre composite dans laquelle la pratique de chacun influence les fondements de celle de l’autre.

Forts d’une première expérience (à l’été 2024) au cours de laquelle les deux artistes ont pu expérimenter cette association artistique en Europe et plus particulièrement dans les Balkans, ils ont aujourd’hui pour objectif de la décliner en un projet pérenne.

La notion de frontières est au centre de Passages. Frontières géopolitiques et culturelles, puisqu’il s’agit d’arpenter en une série de concerts plusieurs pays d’Europe centrale et de se rendre à la rencontre d’un public chaque jour différent. En faisant immédiatement appel aux sens, la musique a le don de dépasser les frontières culturelles, permettant le partage immédiat d’émotions et d’expériences communes même entre personnes d’horizons différents. La photographie, elle, du fait de ses propriétés d’enregistrement du monde, a pour capacité de témoigner de cette rencontre transfrontalière permise par la musique et d’en proposer un récit une fois l’expérience de l’itinérance révolue. Au-delà, ce projet sera aussi l’occasion de s’interroger sur les frontières propres aux deux médiums sollicités et d’expérimenter en quoi leurs conditions respectives d’exercice influencent leur pratique concrète.

Avec une carrière de plus de 20 ans et plus de 700 concerts dans le monde entier, en Europe, Asie, Amérique du Nord, dans les Balkans et au Moyen-Orient, Marc Euvrie offre une expérience musicale immersive et unique, aussi bien en solo qu’en collaboration. Mélangeant des atmosphères introspectives, des émotions profondes et une maîtrise de divers instruments (piano, violoncelle, guitare, batterie et MAO), il explore les genres néo-classique, ambient, drone, électronique et cinématographique. Marc se produit sous trois formats distincts piano solo (sous son propre nom Marc Euvrie), electro-ambient avec The Eye of Time, et ciné-concert avec Samsara. Ses compositions offrent une dimension artistique et sensorielle Marc Euvrie profonde.

Antoine Cardi est historien de formation. Après plusieurs années dédiées à des activités d’enseignement et de recherches universitaires, il se consacre à la photographie dans une pratique fondée sur une approche documentaire. L’une des directions prises par son travail s’intéresse à la dimension temporelle des lieux, à leur transformation et à la façon dont la photographie peut se muer en discours sur le passé. Par une attention portée aux éléments banals, vernaculaires, du quotidien (espaces, objets, etc.), reflets d’une époque, d’un lieu, de l’état d’une société, il questionne notamment les rapports entre histoire (un passé objectivé) et mémoire (un passé subjectivé). .

English : Passages | Marc Euvrie & Antoine Cardi

Passages is the result of a meeting between two artists, photographer Antoine Cardi and singer-songwriter Marc Euvrie. Beyond their own singularities, they share common aesthetic concerns.

German : Passages | Marc Euvrie & Antoine Cardi

Passages entstand aus der Begegnung zweier Künstler, des Fotografen Antoine Cardi und des Komponisten und Sängers Marc Euvrie. Abgesehen von ihren eigenen Einzigartigkeiten teilen sie gemeinsame ästhetische Anliegen.

Italiano :

Passages è il risultato dell’incontro tra due artisti, il fotografo Antoine Cardi e il cantautore Marc Euvrie. Al di là delle loro singolarità, i due condividono preoccupazioni estetiche comuni.

Espanol :

Passages es el resultado del encuentro entre dos artistas, el fotógrafo Antoine Cardi y el cantautor Marc Euvrie. Más allá de sus propias singularidades, comparten inquietudes estéticas comunes.

