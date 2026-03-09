Passages Tours

Passages

7 Rue de la Psalette Tours Indre-et-Loire

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-04-04

Découvrez le travail de Thierry Pécastaing à travers une exposition d’œuvres poétiques et monumentales, à la croisée du temps, de l’architecture et de la contemplation.

L’exposition Passages présente une séries d’œuvres monumentales de l’artiste plasticien Thierry Pécastaing.

Entre sculptures et installations, ses créations entrent en résonance avec l’histoire et l’architecture du lieu et dialoguent avec les arcades du cloître et le passage du temps. Son travail explore la notion de seuil, d’ouverture et de transformation, invitant le regard à basculer vers un ailleurs sensible et poétique.

Présentée au sein du cloître de la Psalette, l’exposition offre une expérience contemplative et méditative, où patrimoine et création contemporaine se rencontrent dans un même mouvement. 5 .

Discover the work of Thierry Pécastaing through an exhibition of poetic and monumental works, at the crossroads of time, architecture and contemplation.

