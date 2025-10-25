PASSARIM Concert Passeurs de la musique brésilienne Espace Dantza Pau

PASSARIM Concert Passeurs de la musique brésilienne Espace Dantza Pau samedi 25 octobre 2025.

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

2025-10-25

2025-10-25

2025-10-25

La 4e édition du festival Brésil en Béarn a confirmé l’enthousiasme du public pour les passerelles musicales entre la France et le Brésil. En écho à cet élan, l’association Bossa Flor Music lance sa première saison artistique franco-brésilienne à Pau. Un premier concert réunira **Philippe Quevauviller** et **Miu Queiroz**, accompagnés de musiciens brésiliens. Le répertoire mêlera chansons de passeurs emblématiques (Salvador, Nougaro, Barouh, Moustaki, Fugain) et créations originales. Miu, chanteuse franco-brésilienne bercée par le jazz, la samba et la soul, dévoilera des extraits de son futur album en français et en portugais. Philippe, passionné de bossa nova et de chanson française, partagera ses compositions. Une soirée métissée, vibrante et poétique, au croisement des langues et des cultures. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

