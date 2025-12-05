Pas[satge Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Polyphonies provençales à 4 voix et percussions sur les fêtes et célébrations diverses plus ou moins païennes liées au cycle des saisons, à la course du soleil, comme le furent par exemple les fêtes de la nativité, nées des rites du solstice et absorbée ensuite par la société de consommation.







Dans la Provence d’aujourd’hui, bals traditionnels, chœurs polyphoniques, carnavals sauvages…expriment encore notre besoin de vivre ensemble, de porter la voix, de s’élever collectivement et de créer une poésie… Une nouvelle création portée par Tant que li Siam polyphonies du Ventoux où raisonnent leurs compositions musicales inspirées de la poésie d’auteurs contemporains et des siècles précédents, des thèmes du répertoire traditionnel hérités du patrimoine musical local et des poèmes écrits pour l’occasion afin de porter une parole propre.







Marie-Madeleine Martinet voix, pandeiro, sagattes

Audrey Peinado voix, percussions

Mario Leccia voix, zarb, daf, tamburello

Aurélien Sausy voix, percussion) .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

