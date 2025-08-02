Passe Marée « Escale sur le Banc d’Arguin » Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-22

2025-08-02 2025-08-07 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-21 2025-08-24 2025-08-29

Le Passe Marée vous propose de partir une journée en bateau sur le bassin d’Arcachon pour les Cabanes Tchanquées, visite du Port d’Arcachon, (escale de 2 h) longe côte du Moulleau, Dune du Pilat et une escale de 2h sur le Banc d’Arguin ! puis longe côte vers la Presqu’île du Cap-Ferret (escale 1h) et retour par l’ouest de l’île.

Au départ de la Jetée Bélisaire au Cap Ferret. .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

