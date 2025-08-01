Passe Marée « L’intégrale » Port Ostréicole dernière darse Andernos-les-Bains

Passe Marée « L'intégrale » Port Ostréicole dernière darse Andernos-les-Bains vendredi 1 août 2025.

Port Ostréicole dernière darse Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-30

2025-08-01 2025-08-07 2025-08-13 2025-08-18 2025-08-21

Le Passe Marée vous propose de partir une journée en bateau sur le bassin d’Arcachon pour découvrir les incontournables cabanes tchanquées, Cap-Ferret (escale d’une heure), littoral du Cap Ferret avec le sports ostréicoles, village de l’Herbe, dune du pilat et banc d’Arguin.

Au départ du port ostréicole d’Andernos. .

Port Ostréicole dernière darse Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

