Passé minuit, Dr. Schweitzer – Wasselonne, 15 mai 2025 20:00, Wasselonne.

Bas-Rhin

Passé minuit, Dr. Schweitzer 1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-15 20:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Dans le cadre du 150è anniversaire de la naissance du Dr Schweitzer.

Nous sommes à Gunsbach, en 1951.

Entre ses conférences et ses concerts d’orgue, Schweitzer s’apprête à repartir pour Lambaréné.

Mais le projet chancelle.

En effet, ses prises de position récentes contre l’arme atomique lui font perdre quelques soutiens financiers américains. De plus, des médias, qui l’encensaient quelques années plus tôt (« L’homme le plus important du monde » titrait Life), se mettent à la critiquer avec une rare violence. Celui qui passait pour un saint est présenté maintenant comme un colonialiste qui ne dit pas son nom, tyrannique, paternaliste et raciste.

Il est blessé et profondément découragé. Et il faudra tout l’enthousiasme de sa femme Hélène et de Joseph, un collaborateur, africain, pour qu’il reprenne le chemin de Lambaréné.

« Passé minuit, Dr Schweitzer entend relire l’histoire avec mesure. On a fait d’Albert Schweitzer un saint, ce qui était une erreur, puis le symbole même de la colonisation, ce qui était une autre erreur.

Par la Compagnie La Marelle (Cheseau Lausanne)

Jeudi 15 mai à 20h, Espace Municipal St Laurent. EUR.

1A rue de Cosswiller

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est direction@bateaulune.ch

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Passé minuit, Dr. Schweitzer Wasselonne a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble