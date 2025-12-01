Passe Muraille fête Noël à Royan Royan

Passe Muraille fête Noël à Royan

Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Passe Muraille, visage bien connu de la télévision, sera l’invité à Royan pour un moment festif et convivial avec des jeux sur le thème de Fort Boyard, une séance de dédicaces et des photos.

Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr

English :

Passe Muraille, a well-known face on television, will be our guest in Royan for a festive, convivial event featuring Fort Boyard-themed games, a signing session and photo opportunities.

German :

Passe Muraille, ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen, wird in Royan zu Gast sein, um einen festlichen und geselligen Moment mit Spielen zum Thema Fort Boyard, einer Autogrammstunde und Fotos zu erleben.

Italiano :

Passe Muraille, volto noto della televisione, sarà ospite a Royan per un’occasione di festa e convivialità con giochi sul tema di Fort Boyard, una sessione di autografi e foto.

Espanol :

Passe Muraille, rostro conocido de la televisión, será el invitado en Royan para una ocasión festiva y de convivencia con juegos sobre el tema de Fort Boyard, una sesión de firmas y fotos.

