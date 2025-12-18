Passe ton BAFA Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Passe ton BAFA Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2026-01-07 14:00:00

2026-01-07 18:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-21

Envie d’animer, de créer, de vous engager auprès des jeunes ? Découvrez ce qu’il faut savoir pour décrocher son BAFA dès 16 ans le métier, les organismes de formation, les modalités d’inscription, les stages, le coût.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Do you want to be a leader, a creator, or get involved with young people? Find out what you need to know to earn your BAFA from the age of 16: the profession, training organizations, how to enroll, courses and costs.

