Passe ton Certif’ ! Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy

Dès 8 ans. Groupe limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez poser vos pas dans ceux de vos aïeux: confrontez-vous à une dictée, un problème d’arithmétique, comme en 1929. (Re)découvrez ensuite cet examen à travers une présentation de documents !

Durée : 60 minutes.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Arch.dép.Haute-Savoie