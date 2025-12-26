PASSEPORT Castelnaudary

PASSEPORT

36 Rue du Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Nomination aux Molières 2024 du Comédien dans un second rôle.

Odyssée des temps modernes , Passeport retrace le parcours d’Issa, un jeune Érythréen amnésique. Dépourvu de tout, il ne possède qu’un seul objet son passeport. Guidé par ce précieux repère, il traverse de nombreuses épreuves dans sa quête pour retrouver son identité et trouver sa place dans un pays inconnu. En chemin, il rencontre d’autres exilés, compagnons d’infortune aux destins liés.

Avec son style rythmé et unique, Alexis Michalik signe une fable humaniste mêlée d’humour et de sensibilité. Auteur et metteur en scène récompensé par cinq Molières, il propose un spectacle populaire parfaitement construit, capable de rassembler et de captiver le public. Sept comédiens et comédiennes incarnent tour à tour plusieurs personnages dans ce récit picaresque contemporain. L’espace scénique se métamorphose sous les yeux du spectateur un conteneur se transforme successivement en studio, en train ou en commissariat, tandis que décors et costumes évoluent avec précision pour accompagner cette course effrénée vers la survie et l’espoir.

Avec des dialogues finement travaillés et un coup de théâtre final, cette pièce célèbre l’imagination et la solidarité comme les plus belles armes face à l’adversité.

Tout public, dès 12 ans

.

36 Rue du Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85 troisponts@ville-castelnaudary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nominated for the Molières 2024 for Best Supporting Actor.

a modern-day odyssey , Passport follows the journey of Issa, a young Eritrean with amnesia. Deprived of everything, he possesses only one object: his passport. Guided by this precious marker, he undergoes many trials in his quest to rediscover his identity and find his place in an unknown country. Along the way, he meets other exiles, companions in misfortune whose fates are intertwined.

With his unique, rhythmic style, Alexis Michalik writes a humanist fable mixed with humor and sensitivity. Author and director, winner of five Molières awards, he offers a perfectly-constructed popular show capable of rallying and captivating audiences. Seven actors take turns embodying several characters in this contemporary picaresque tale. A container transforms into a studio, a train or a police station, while sets and costumes evolve with precision to accompany this frantic race for survival and hope.

With finely crafted dialogue and a coup de théâtre finale, this play celebrates imagination and solidarity as the greatest weapons in the face of adversity.

For all audiences, ages 12 and up

L’événement PASSEPORT Castelnaudary a été mis à jour le 2025-12-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois