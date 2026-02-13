Passeport civisme, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Passeport civisme 28 avril – 23 mai Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T13:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Marianne, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise nationale, la fête nationale, etc. Vous souhaitez en savoir plus ? À travers 8 panneaux illustrés et un questionnaire ludique, les Archives Municipales vous proposent de découvrir ou redécouvrir les symboles de la République française et de la ville de Saint-Dizier, ainsi que l’histoire du droit de vote en France.

Une exposition proposée en visite libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Public : à partir de 10 ans.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

