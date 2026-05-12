PASSEPORT DES VIGNERONS DE MAILHAC 6ÈME ÉDITION Mailhac
PASSEPORT DES VIGNERONS DE MAILHAC 6ÈME ÉDITION Mailhac vendredi 3 juillet 2026.
Mailhac
PASSEPORT DES VIGNERONS DE MAILHAC 6ÈME ÉDITION
Mailhac Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Les Vignerons de Mailhac vous attendent à nouveau cette année.
De 18h à 21h, venez découvrir et déguster les vins des vignerons du village les vignerons Pouzols-Mailhac, Domaine la Tasque, Domaine Pierre Fil, Château de Landure, Domaine Anne Allie-les Tuileries
Sur place restauration, food truck, brasero, bonne ambiance…
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Mailhac 11120 Aude Occitanie
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English :
The Vignerons de Mailhac are expecting you again this year.
From 6pm to 9pm, come and discover and taste the wines of the village’s winemakers: Pouzols-Mailhac, Domaine la Tasque, Domaine Pierre Fil, Château de Landure, Domaine Anne Allie-les Tuileries, etc
On-site catering, food truck, brazier, good atmosphere…
L’événement PASSEPORT DES VIGNERONS DE MAILHAC 6ÈME ÉDITION Mailhac a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi