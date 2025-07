Passeport été 2025 Falaise

Passeport été 2025 Falaise lundi 4 août 2025.

Passeport été 2025

Ville de falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-04 15:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

Date(s) :

2025-08-04

Retrouver le passeport été 2025 à Falaise au mois d’août, des activités matin et après-midi pour tous les jeunes de 6 à 17 ans.

Activités sportives, artistiques et manuelles pour tous !

Réservation possible jusqu’au 24 juillet, retrouver le programme détaillé en téléchargement.

Retrouver le passeport été 2025 à Falaise au mois d’août, des activités matin et après-midi pour tous les jeunes de 6 à 17 ans.

Activités sportives, artistiques et manuelles pour tous !

Réservation possible jusqu’au 24 juillet, retrouver le programme détaillé en téléchargement. .

Ville de falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 41

English : Passeport été 2025

The Falaise Summer Passport 2025 will be available in August, with morning and afternoon activities for young people aged 6 to 17.

Sports, arts and crafts activities for all!

Reservations open until July 24, and download the detailed program.

German : Passeport été 2025

Finden Sie den Sommerpass 2025 im August in Falaise, Vormittags- und Nachmittagsaktivitäten für alle Jugendlichen von 6 bis 17 Jahren.

Sportliche, künstlerische und handwerkliche Aktivitäten für alle!

Reservierungen sind bis zum 24. Juli möglich, das detaillierte Programm finden Sie als Download.

Italiano :

Il Passaporto estivo Falaise 2025 sarà disponibile ad agosto, con attività mattutine e pomeridiane per giovani dai 6 ai 17 anni.

Attività sportive, artistiche e artigianali per tutti!

Le prenotazioni possono essere effettuate fino al 24 luglio. Scaricate il programma dettagliato.

Espanol :

El Pasaporte de Verano Falaise 2025 estará disponible en agosto, con actividades de mañana y tarde para jóvenes de 6 a 17 años.

¡Actividades deportivas, artísticas y artesanales para todos!

Las reservas pueden realizarse hasta el 24 de julio. Descargue el programa detallado.

L’événement Passeport été 2025 Falaise a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Falaise Suisse Normande