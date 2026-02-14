Passeport pour la liberté, Salle Clos Hespel, Fournes-en-Weppes

Passeport pour la liberté Dimanche 8 mars, 16h00 Salle Clos Hespel Nord

Sur inscription via internet et sur place le jour de la pièce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Une conversation très sérieuse. Une femme déploie devant un chercheur plusieurs moments où elle a littéralement été sauvée. Parcours d’une femme qui est issue de l’immigration, tenue intérieurement par une puissance de vie . Parcours fait de choix souvent mélangés et imparfaits. Marche vers un plus de liberté et de vie. Des avancées étonnantes de vivacité. Des avancées impossibles sans désir et sans d’autres pour l’entendre.

Salle Clos Hespel rue du 4 septembre, Fournes-en-weppes Fournes-en-Weppes 59134 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sens-foi.fr/ »}]

Théâtre et Récit – Compagnie Passeurs du mémoire