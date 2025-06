Passeport Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 29 janvier 2026 20:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 20:30 – 22:10

Gratuit : non De 27 € à 42 € Tout public

Auteur-metteur en scène surdoué du théâtre français, Alexis Michalik nous surprend une nouvelle fois en signant une fable humaniste sur l’immigration. Fidèle à son obsession du rythme, le récit est fait de chassés-croisés d’histoires et de retournements dont il a le génie.Issa – jeune érythréen tabassé et laissé pour mort dans la « jungle » de Calais – a perdu la mémoire. Avec un passeport pour seule trace de son passé et entouré de compagnons d’infortune, il entame un long parcours pour obtenir un titre de séjour. Et parce que, comme souvent avec Alexis Michalik, les pièces sont à tiroirs et que les récits s’entremêlent, il y a aussi l’histoire de Lucas, d’origine comorienne, adopté enfant par un couple de calaisiens…Au plateau, sept comédiens endossent avec aisance de multiples personnages. La fluidité de la mise en scène – agrémentée de projections – nous entraîne de Calais à Paris, oscillant entre passé et présent. L’histoire des deux destinées se tisse sans un moment de relâche, telle une fresque vivante et bigarrée, jusqu’à la résolution inattendue. Une pièce romanesque et touchante.Nomination au Molière 2024 du Comédien dans un second rôleÀ partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/passeport