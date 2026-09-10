Passer à table : ce que l’acte de manger dit de nous avec Emilie Laystary, Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage, Rennes
vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 5e étage · Rennes
Informations pratiques
Passer à table : ce que l’acte de manger dit de nous avec Emilie Laystary Vendredi 9 octobre, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T17:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T17:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00
Car manger est autant un besoin physiologique qu’un geste culturel. Nos habitudes alimentaires révèlent nos manières d’être et nos modes de vie. Passons à table pour mieux le comprendre !
En partenariat avec la Médiathèque Théodore Monod de Betton et suivie d’une séance de dédicaces. Dans le cadre de la Fête de la Science.
Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Journaliste société, Émilie Laystary nous parle de l’acte de manger, à la fois quotidien et universel.
Marie Rouge
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