Passer du conflit au dialogue Maison de la Conversation Paris jeudi 2 avril 2026.
Et si des outils vous permettaient d’avancer face au conflit ? de changer de posture ?
Et si vous pouviez aborder le désaccord ou le conflit plus sereinement ? Exprimer vos besoins, vos limites ?
Autant de questions que cet atelier découverte vous permettra d’aborder en explorant ensemble notre rapport au conflit et nos perceptions émotionnelles.
Cet atelier offre un espace d’échange et d’exploration de nos réactions en cas de conflits. Par l’expérimentation et les échanges avec le groupe, il permet de prendre conscience de nos réactions réflexes et nous apprend à réactiver une communication constructive en cas de conflit.
Date
Jeudi 2 avril
Horaires
19h à 21h
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Maud Paré
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Prendre du recul et à réactiver une communication constructive en cas de conflit.
https://www.eventbrite.fr/e/passer-du-conflit-au-dialogue-tickets-1984961218438?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
