Passer du conflit au dialogue Maison de la Conversation Paris

Et si des outils vous permettaient d’avancer face au conflit ? de changer de posture ?

Et si vous pouviez aborder le désaccord ou le conflit plus sereinement ? Exprimer vos besoins, vos limites ?

Autant de questions que cet atelier découverte vous permettra d’aborder en explorant ensemble notre rapport au conflit et nos perceptions émotionnelles.

Cet atelier offre un espace d’échange et d’exploration de nos réactions en cas de conflits. Par l’expérimentation et les échanges avec le groupe, il permet de prendre conscience de nos réactions réflexes et nous apprend à réactiver une communication constructive en cas de conflit.

Date

Jeudi 2 avril

Horaires

19h à 21h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Maud Paré

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Prendre du recul et à réactiver une communication constructive en cas de conflit.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/passer-du-conflit-au-dialogue-tickets-1984961218438?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



