PASSER’AILES MARIONNETTE, CONTE, THÉÂTRE, MUSIQUE Cessenon-sur-Orb

PASSER’AILES MARIONNETTE, CONTE, THÉÂTRE, MUSIQUE

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Passer’ailes,c’est l’envie de partager,de faire vivre des émotions, d’écarquiller les yeux et d’ouvrir grand les oreilles.

Libérer l’imaginaire pour s’enrichir, pour voyager, pour redevenir enfant, replonger dans ses souvenirs… Comme il vous plaira, à chacun.e son envol.

7 compagnies mutualisent à nouveau leurs savoir-faire pour une deuxième édition les 3 et 4 octobre 2025, voilà l’idée de Passer’ailes.

6 spectacles très jeune, jeune et tout public et un atelier vous attendent tout au long de ces deux journées. De 6 mois à 99 ans, venez (re)découvrir les univers des compagnies Rhapsodies Nomades, Caracol Théâtre, Les Soleils Piétons, Presque Classique, Ayuna Mundi et L’Eau Qui Brûle pour de la marionnette, du théâtre de papier, du théâtre de jouet, de la lecture musicale… Bref de quoi se laisser embarquer tout au long de la journée dans des univers tout particulier remplis de poésie.

Vendredi 3 et Samedi 4 à 9h30 Get Up Badaboum… Cie Rhapsodies Nomades Salle des fêtes Cessenon sur Orn, à partir de 6 mois

Vendredi 3 et Samedi 4 octobre à 10h30 Toim Caracol Théâtre -Salle des fêtes Cessenon-sur-Orb à partir de 1 an.

à 11h30 Là ! Cie Les Soleils Piétons

au P’Tit BravO Cessenon-sur-Orb à partir de 1 an.

à 14h00 flûte sans chanter Cie Presque Classique

Place du Four Cessenon-sur-Orb- à partir de 3 ans

à 15h00 Comme une grande ronde Cie Ayouna Mundi

au P’Tit BravO Cessenon-sur-Orb à partir de 2 ans.

à 15h45 Comment j’ai mangé mon coeur Cie Leauquibrule

Salle des fêtes Cessenon-sur-Orb à partir de 14 ans

En continu vendredi 3 octobre de 11h à 15h / Samedi 4 octobre de 11h à 13h et de 15h à 17h

Cie Les Petites Choses Atelier Ainsi Font Font Font… théâtre de papier, pour tous dès 4 ans.

Salle Occitanie .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 jbdprod@gmail.com

English :

Passer’ailes is all about sharing, sharing emotions, opening eyes and ears wide.

Unleash your imagination to enrich yourself, to travel, to become a child again, to plunge back into your memories… To each his own.

German :

Passer’ailes, das ist die Lust zu teilen, Emotionen zu wecken, die Augen zu öffnen und die Ohren weit aufzureißen.

Die Vorstellungskraft befreien, um sich zu bereichern, zu reisen, wieder Kind zu sein, in Erinnerungen zu schwelgen… Wie es Ihnen gefällt, jedem sein Flug.

Italiano :

Passer’ailes è il desiderio di condividere, di far vivere emozioni, di spalancare occhi e orecchie.

Liberare l’immaginazione per arricchirci, viaggiare, tornare bambini, immergerci nei nostri ricordi… A piacere, a ciascuno il suo.

Espanol :

Passer’ailes es el deseo de compartir, de dar vida a las emociones, de abrir bien los ojos y los oídos.

Liberar la imaginación para enriquecernos, viajar, volver a ser niños, sumergirnos en nuestros recuerdos… Como quiera, a cada cual lo suyo.

