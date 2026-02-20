Passerelle 2026 Une histoire de mots

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 11:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Venez savourer le goût des mots et la succulence des lettres à travers une expérience ludique et appétissante !

Une histoire de mots un projet Passerelle un premier pas pour les enfants dans les structures culturelles qu’ils seront amenés à fréquenter dès leur entrée en maternelle.

Pour les 2-4 ans, gratuit, sur inscription auprès du périscolaire periscolaire.delme57@gmail.com

Ce projet est réalisé en partenariat avec le périscolaire de Delme, la Médiathèque-Ludothèque de Delme et le Relais Petite Enfance de la Commuanuté de Communes du Saulnois. Enfants

0 .

33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and savour the taste of words and the succulence of letters through a fun and appetising experience!

Une histoire de mots is a Passerelle project: a first step for children into the cultural structures they will frequent as soon as they enter kindergarten.

For 2-4 year-olds, free of charge, on registration with the after-school program: periscolaire.delme57@gmail.com

This project is run in partnership with the Delme after-school program, the Delme Médiathèque-Ludothèque and the Relais Petite Enfance de la Commuanauté de Communes du Saulnois.

L’événement Passerelle 2026 Une histoire de mots Delme a été mis à jour le 2026-02-20 par OT DU PAYS SAULNOIS