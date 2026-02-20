Passerelle 2026 Une histoire de mots Delme
Passerelle 2026 Une histoire de mots Delme mercredi 1 avril 2026.
Passerelle 2026 Une histoire de mots
33 rue Poincaré Delme Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 11:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Venez savourer le goût des mots et la succulence des lettres à travers une expérience ludique et appétissante !
Une histoire de mots un projet Passerelle un premier pas pour les enfants dans les structures culturelles qu’ils seront amenés à fréquenter dès leur entrée en maternelle.
Pour les 2-4 ans, gratuit, sur inscription auprès du périscolaire periscolaire.delme57@gmail.com
Ce projet est réalisé en partenariat avec le périscolaire de Delme, la Médiathèque-Ludothèque de Delme et le Relais Petite Enfance de la Commuanuté de Communes du Saulnois. Enfants
0 .
33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and savour the taste of words and the succulence of letters through a fun and appetising experience!
Une histoire de mots is a Passerelle project: a first step for children into the cultural structures they will frequent as soon as they enter kindergarten.
For 2-4 year-olds, free of charge, on registration with the after-school program: periscolaire.delme57@gmail.com
This project is run in partnership with the Delme after-school program, the Delme Médiathèque-Ludothèque and the Relais Petite Enfance de la Commuanauté de Communes du Saulnois.
L’événement Passerelle 2026 Une histoire de mots Delme a été mis à jour le 2026-02-20 par OT DU PAYS SAULNOIS