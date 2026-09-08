Passerelle(s) 4e édition : Visages d’ici et d’ailleurs Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Passerelle(s) 4e édition : Visages d’ici et d’ailleurs

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2026-10-06

Issus des collections du Musée Despiau-Wlérick, trois visages finement sculptés dialoguent avec notre propre image et avec celle que l’artiste se fait de l’autre et de l’ailleurs. Une sélection d’ouvrages anciens viendra enrichir l’exposition chaque premier samedi du mois. .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Passerelle(s) 4e édition : Visages d’ici et d’ailleurs

L’événement Passerelle(s) 4e édition : Visages d’ici et d’ailleurs Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan