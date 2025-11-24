Passeurs de Bulles Table ronde BD sur ordonnance Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Passeurs de Bulles Table ronde BD sur ordonnance

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

BD sur ordonnance

Comment la bande dessinée peut-elle accompagner soignants et patients ?

Un échange animé par Paul Aimé de la librairie Livres et Bulles et les professionnelle de santé de la CPTS.

Dans de le cadre de Passeurs de Bulles , un évènement du collectif des bibliothèques du Pays Bigouden Sud.

Gratuit Sur inscription.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

