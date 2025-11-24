Passeurs de Bulles Table ronde BD sur ordonnance Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Passeurs de Bulles Table ronde BD sur ordonnance
mardi 20 janvier 2026.
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé
Début : 2026-01-20 19:00:00
2026-01-20
BD sur ordonnance
Comment la bande dessinée peut-elle accompagner soignants et patients ?
Un échange animé par Paul Aimé de la librairie Livres et Bulles et les professionnelle de santé de la CPTS.
Dans de le cadre de Passeurs de Bulles , un évènement du collectif des bibliothèques du Pays Bigouden Sud.
Gratuit Sur inscription.
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
