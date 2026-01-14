Passeurs de droits, un film de l’ADAPEI 35 et Les papillons blancs d’Ille et Vilaine Antipode Rennes
Passeurs de droits, un film de l’ADAPEI 35 et Les papillons blancs d’Ille et Vilaine Antipode Rennes vendredi 30 janvier 2026.
Passeurs de droits, un film de l’ADAPEI 35 et Les papillons blancs d’Ille et Vilaine Antipode Rennes Vendredi 30 janvier, 12h30, 14h30 Ille-et-Vilaine
Projection du film Passeurs de droits, pour faire valoir les droits des personnes en situations de handicap.
**Antipode – Le Forum -** Gratuit
**Organisé par l’ALAPH (Association pour L’hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées).**
Plus d’infos sur l’organisateur : alaph.org
Ouverture des portes de la première séance : 12h15
Début de la première séance : 12h30
–
Ouverture des portes de la deuxième séance : 14h15
Début de la deuxième séance : 14h30
_**Passeur de droits**_ **- Projection – Rencontre**
L’ADAPEI 35 et Les papillons blancs d’Ille et Vilaine vous proposent deux séances de projection du film Passeurs de droits. Créé en 2018 et réactualisé en 2025, il a été réalisé par le groupe d’autoreprésentants « Association paroles handicap » pour faire valoir les droits des personnes en situations de handicap. Sous forme de micro-trottoir, les participant·es questionnent les citoyen·nes Rennais·es sur leur connaissance du handicap et de leurs droits.
En mars 2026 ont lieu les élections municipales. Ce film a pour but d’informer les personnes, les habitant·es, les aidant·es, que le droit de vote est depuis 2019 un droit pour tous·tes (même sous tutelle) !
Jacques, autoreprésentant et habitant du quartier Cleunay à l’ALAPH, a pour souhait de se mobiliser pour cette cause. Avec le vice-président, il sera présent pour un temps d’échange à la suite de la projection.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-30T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-30T15:30:00.000+01:00
1
https://antipode-rennes.fr/agenda/passeurs-de-droits-un-film-de-l-adapei-35-et-les-papillons-blancs-d-ille-et-vilaine
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine