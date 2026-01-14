Passeurs de droits, un film de l’ADAPEI 35 et Les papillons blancs d’Ille et Vilaine Antipode Rennes Vendredi 30 janvier, 12h30, 14h30 Ille-et-Vilaine

Projection du film Passeurs de droits, pour faire valoir les droits des personnes en situations de handicap.

**Antipode – Le Forum -** Gratuit

**Organisé par l’ALAPH (Association pour L’hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées).**

Plus d’infos sur l’organisateur : alaph.org

Ouverture des portes de la première séance : 12h15

Début de la première séance : 12h30

Ouverture des portes de la deuxième séance : 14h15

Début de la deuxième séance : 14h30

_**Passeur de droits**_ **- Projection – Rencontre**

L’ADAPEI 35 et Les papillons blancs d’Ille et Vilaine vous proposent deux séances de projection du film Passeurs de droits. Créé en 2018 et réactualisé en 2025, il a été réalisé par le groupe d’autoreprésentants « Association paroles handicap » pour faire valoir les droits des personnes en situations de handicap. Sous forme de micro-trottoir, les participant·es questionnent les citoyen·nes Rennais·es sur leur connaissance du handicap et de leurs droits.

En mars 2026 ont lieu les élections municipales. Ce film a pour but d’informer les personnes, les habitant·es, les aidant·es, que le droit de vote est depuis 2019 un droit pour tous·tes (même sous tutelle) !

Jacques, autoreprésentant et habitant du quartier Cleunay à l’ALAPH, a pour souhait de se mobiliser pour cette cause. Avec le vice-président, il sera présent pour un temps d’échange à la suite de la projection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T15:30:00.000+01:00

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



