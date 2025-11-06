Passeurs de livres L’Ecritoire Semur-en-Auxois

Passeurs de livres

L’Ecritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 19:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Avec E.Gautier et O.Hahn .

L’Ecritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairie.ecritoire@wanadoo.fr

English : Passeurs de livres

German : Passeurs de livres

Italiano :

Espanol :

L’événement Passeurs de livres Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)