Passeurs de livres L’Ecritoire Semur-en-Auxois
Passeurs de livres L’Ecritoire Semur-en-Auxois jeudi 6 novembre 2025.
Passeurs de livres
L’Ecritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-11-06 19:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Avec E.Gautier et O.Hahn .
L’Ecritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairie.ecritoire@wanadoo.fr
English : Passeurs de livres
German : Passeurs de livres
Italiano :
Espanol :
L’événement Passeurs de livres Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)