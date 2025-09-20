Passeurs de Loire Frossay, le quai vert Frossay

Entrée libre, tout public, sans inscription

Au Quai Vert, Le Migron, Frossay, le 20 septembre 2025 : Exposition-restitution d’une exploration en Loire menée en juillet par de jeunes habitants de L’Estuaire (Frossay-Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz), autour de la thématique de l’équilibre ’nature-industrie’

– 10-12h : Exposition (visite libre)

– 12h00 : Performance dansée suivi d’un pot convivial et pique-nique partagé (merci de ramener une base de pique-nique)

Projet produit par l’association Les Abeilles 44, et réalisé avec La Maison Pour Tous de Saint-Père-en-Retz, et Armelle Gassie, danseuse et chorégraphe, dans le cadre du dispositif ‘C’est mon patrimoine 2025’.

Frossay, le quai vert des Carris, Le Migron, 44320 Frossay Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©laëtitia cordier