Passeurs de lumière

Quimper Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-05

Avec Passeurs de lumière , Quimper s’anime tous azimuts en cette fin d’année ! Le programme des réjouissances met tous les sens en fête. Essayez-vous au roller dance, une alternative sobre, sportive et festive à la traditionnelle patinoire. Déambulez dans la ville le nez en l’air et admirez les façades, les sculptures, les places et les rivières illuminées avec Kêr ar Gouloù (Ville de lumière). Déambulations, danse et musique, parade… chaque jour amène son lot de surprises. Un petit tour au village de Noël, place Terre-au-Duc, pour remplir la hotte de produits locaux et artisanaux. Aucun doute, en décembre, le bonheur est à Quimper. .

Quimper 29000 Finistère Bretagne

