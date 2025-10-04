Passeurs de patrimoine Balade « les Animaux dans la ville » Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Théâtre de l’Odyssée Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Passeurs de patrimoine cette balade à la découverte des animaux ornant le patrimoine architectural avec le service Ville d’art et d’histoire, ponctuée par l’expertise de Tanguy Pérochon pour l’Atlas de la biodiversité, s’achèvera à 16h par un goûter organisé par la SPA.

Dans le cadre du Salon du livre animalier et de la biodiversité, en partenariat avec la Société Protectrice des Animaux.

RDV au Théâtre .

Théâtre de l’Odyssée Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

