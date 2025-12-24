Passeurs de patrimoine Balade les Animaux dans la ville, Esplanade de la gare Périgueux

Passeurs de patrimoine Balade les Animaux dans la ville

Esplanade de la gare 11 rue Denis Papin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Passeurs de patrimoine Le quartier de la gare, en pleine mutation, a particulièrement inspiré Placid lors de sa traversée artistique de la ville. Nous vous invitons à marcher dans ses pas en apportant quelques éléments d’histoire et d’actualité sur ce quartier.

En présence de l’artiste. En partenariat la Compagnie Ouïe/Dire.

RDV sur l’esplanade devant la gare .

Esplanade de la gare 11 rue Denis Papin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Passeurs de patrimoine Balade les Animaux dans la ville

L’événement Passeurs de patrimoine Balade les Animaux dans la ville Périgueux a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Communal de Périgueux