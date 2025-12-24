Passeurs de patrimoine Balade les Animaux dans la ville, Esplanade de la gare Périgueux
Passeurs de patrimoine Balade les Animaux dans la ville, Esplanade de la gare Périgueux vendredi 23 janvier 2026.
Esplanade de la gare 11 rue Denis Papin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 7 EUR
Passeurs de patrimoine Le quartier de la gare, en pleine mutation, a particulièrement inspiré Placid lors de sa traversée artistique de la ville. Nous vous invitons à marcher dans ses pas en apportant quelques éléments d’histoire et d’actualité sur ce quartier.
En présence de l’artiste. En partenariat la Compagnie Ouïe/Dire.
RDV sur l’esplanade devant la gare .
Esplanade de la gare 11 rue Denis Papin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
