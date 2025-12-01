Passeurs de patrimoine Décors d’architecture Périgueux
Passeurs de patrimoine Décors d’architecture Périgueux lundi 22 décembre 2025.
Passeurs de patrimoine Décors d’architecture
Place Emile Goudeau Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Partez en quête de décors intérieurs et extérieurs des édifices de la ville, observez comment les ornements peuvent compléter une architecture, en la rehaussant souvent d’une force symbolique. .
Place Emile Goudeau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
English : Passeurs de patrimoine Décors d’architecture
L’événement Passeurs de patrimoine Décors d’architecture Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux