Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin Périgueux

Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin Périgueux lundi 25 août 2025.

Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin

7 Place Saint-Martin Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Une visite pour (re)découvrir Saint-Martin, quartier d’origine médiévale qui a connu un développement exceptionnel au XIXe siècle, en particulier après l’arrivée du chemin de fer à Périgueux. Des monuments emblématiques du quartier, de la Fontaine de la place Plumancy à l’école Britten, seront présentés lors de cette visite.

1h30 Tarifs de 0 à 7 €

Réservation obligatoire.

Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Martin .

7 Place Saint-Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin

German : Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin

Italiano :

Espanol : Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin

L’événement Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin Périgueux a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Communal de Périgueux