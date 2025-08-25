Passeurs de patrimoine Le quartier Saint-Martin Périgueux
7 Place Saint-Martin Périgueux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-08-25
fin : 2025-08-25
2025-08-25
Une visite pour (re)découvrir Saint-Martin, quartier d’origine médiévale qui a connu un développement exceptionnel au XIXe siècle, en particulier après l’arrivée du chemin de fer à Périgueux. Des monuments emblématiques du quartier, de la Fontaine de la place Plumancy à l’école Britten, seront présentés lors de cette visite.
1h30 Tarifs de 0 à 7 €
Réservation obligatoire.
Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Martin .
7 Place Saint-Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
