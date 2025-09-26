Passeurs de patrimoine L’hôtel de Lauriere dans son quartier Esplanade du Souvenir Périgueux

Esplanade du Souvenir Allées de Tourny Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Passeurs de patrimoine Construit entre 1905 et 1911 par l’architecte Albert Touzin, l’Hôtel de la famille Brou de Laurière, inscrit au titre des Monuments historiques en 2006, est un témoignage intact d’une demeure aristocratique du début du XXe siècle tant par son architecture que par ses décors et son mobilier. La visite débutera par une remise en contexte de l’hôtel dans l’environnement urbain dans lequel il s’insère.

En partenariat avec le Fonds de dotation Patrick Brou de Laurière.

RDV Esplanade du Souvenir, allées de Tourny

Réservation obligatoire. .

Esplanade du Souvenir Allées de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

