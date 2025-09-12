Passeurs d’histoire Dans les assemblées Champblanc lieu Dit Champblanc Yssingeaux

lieu Dit Champblanc Maison d’assemblée Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-09-12 19:30:00

A travers cette création de la Mobile Compagnie, découvrez ou redécouvrez le patrimoine yssingelais dans un lieu qui était le cœur des villages les maisons d’assemblée.

lieu Dit Champblanc Maison d’assemblée Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Through this creation by Mobile Compagnie, discover or rediscover the heritage of Yssingel in a place that used to be the heart of the villages: the assembly houses.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie mit dieser Kreation der Mobile Compagnie das Erbe von Yssingelais an einem Ort, der das Herz der Dörfer war: den Versammlungshäusern.

Italiano :

In questa creazione della Mobile Compagnie, scoprite o riscoprite il patrimonio di Yssingel in un luogo che un tempo era il cuore dei villaggi: le case di riunione.

Espanol :

En esta creación de la Mobile Compagnie, descubra o redescubra el patrimonio de Yssingel en un lugar que fue el corazón de los pueblos: las casas de asamblea.

