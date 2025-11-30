Passeurs d’histoires un week-end théâtral musical et convivial Drefféac

Passeurs d’histoires un week-end théâtral musical et convivial

Tarif :

Date :

Passeurs d’histoires, un week-end théâtral, musical & convivial

LECTURES THÉÂTRALISÉES & CONCERTS

Suite à l’appel à témoignages lancé cet été en lien avec la pièce 37, Cielskaïa, diffusée le 13 janvier 2026 au Carré d’argent, les récits personnels d’exil et de retrouvailles familiales, partagés par les habitants du territoire prennent vie grâce à la Compagnie la fidèle idée lors de lectures théâtralisées uniques. Des concerts ponctueront également ce week-end

Le Duo Émilie Volz et Killian Bouillard mêleront sonorités des contrées lointaines aux chants d’ici.

L’ensemble vocal amateur, mené par Émilie Volz interprétera des chants ukrainien, occitan, italien ou de Haute-Bretagne.

L’École de Musique Intercommunale réunis sur scène un ensemble de guitares, de flûtes, ainsi que les chorales adolescente et adulte.

Le programme du week-end

28 nov. à 20h

Rendez-vous au Gîte La Thorelle à Sainte-Reine-de-Bretagne.

Stationnement parking de la Mairie.

20h Lecture + concert duo Emilie Volz et Killian Bouillard.

29 nov. à 18h & 20h

Rendez-vous à l’Église de Notre Dame de Grâce à Guenrouët.

18h Lecture + orchestre de l’École de Musique Intercommunale.

20h Lecture + concert duo Émilie Volz et Killian Bouillard.

30 nov. à 11h

Lieu secret Rendez-vous au gymnase de Drefféac.

11h Lecture + ensemble vocal Émilie Volz.

INTERPRÈTES

Cie la fidèle idée, Émilie Volz et Killian Bouillard, l’ensemble vocal d’Émilie Volz, l’orchestre de l’École de Musique Intercommunale.

TARIFS

plein 8€

réduit 4€ .

Gymnase Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

