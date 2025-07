Passeurs d’images projection cinéma Un p’tit truc en plus impasse Dieudonné Coste Avermes

Passeurs d'images projection cinéma Un p'tit truc en plus impasse Dieudonné Coste Avermes mercredi 23 juillet 2025.

impasse Dieudonné Coste Parking de la maison des associations Avermes Allier

Début : 2025-07-23 22:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Un p’tit truc en plus de Artus (2024) durée 1h39

Sur le parking de la maison des associations

Animations Les associations de Moulins Sud proposent des animations diverses et de la restauration sur place, jusqu’à l’heure de la séance.

impasse Dieudonné Coste Parking de la maison des associations Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 54 54

English :

« Un p?tit truc en plus » by Artus (2024): running time 1h39

In the Maison des Associations parking lot

Entertainment: Moulins Sud associations offer a variety of entertainment and food on site, right up to screening time.

German :

« Un p?tit truc en plus » von Artus (2024): Dauer 1 Std. 39 Min

Auf dem Parkplatz des Hauses der Vereine

Animationen: Die Vereine von Moulins Sud bieten bis zum Beginn der Vorstellung verschiedene Animationen und Essen vor Ort an.

Italiano :

« Un p?tit truc en plus » di Artus (2024): durata 1h39

Nel parcheggio della Maison des Associations

Intrattenimento: Le associazioni di Moulins Sud offriranno una varietà di intrattenimenti e cibo sul posto, fino all’ora dello spettacolo.

Espanol :

« Un p?tit truc en plus » de Artus (2024): duración 1h39

En el aparcamiento de la Casa de las Asociaciones

Animación: Las asociaciones de Moulins Sud ofrecerán diversos espectáculos y comida in situ hasta la hora de la proyección.

