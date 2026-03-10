Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat Pontarlier
Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat Pontarlier samedi 25 avril 2026.
Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat
Médiathèque Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Organisé par l’Association Durable et Doubs et la médiathèque de Pontarlier.
Venez participer avec l’association Durable et Doubs à un atelier 2 tonnes et projetez vous jusqu’en 2050 pour construire un futur bas carbone ! Explorez les leviers d’action individuels et collectifs pour passer de 10 à 2 tonnes de CO2 par personne. Pour les adultes.. Sur inscription par téléphone ou directement à la médiathèque. .
Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
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English : Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat
L’événement Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS