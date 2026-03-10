Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat

Médiathèque Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par l’Association Durable et Doubs et la médiathèque de Pontarlier.

Venez participer avec l’association Durable et Doubs à un atelier 2 tonnes et projetez vous jusqu’en 2050 pour construire un futur bas carbone ! Explorez les leviers d’action individuels et collectifs pour passer de 10 à 2 tonnes de CO2 par personne. Pour les adultes.. Sur inscription par téléphone ou directement à la médiathèque. .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

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English : Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat

L’événement Passez à 2 tonnes 3 heures pour changer le climat Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS