Passez de l’autre côté du miroir au Lucernaire Le Lucernaire Paris

Passez de l’autre côté du miroir au Lucernaire Le Lucernaire Paris mercredi 5 novembre 2025.

DISNEY DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Qui était Walter Elias Disney ?

Certainement, l’homme le plus méconnu de la terre.

Un nom controversé, adulé, incompris…

Coincé entre la vie et l’imaginaire, Walt avait un rêve : marquer l’histoire et offrir ses lettres de noblesse au cartoon. Prêt à tout pour atteindre le sublime, il a frôlé le divin et a touché la folie.

Son histoire, comme celle de tous les génies, intrigue et fascine le monde entier.

Cette pièce déroule le processus de création de Blanche Neige, long, douloureux, semé d’obstacles, dans lequel il s’est engagé avec ses studios, un peu comme on emprunte une voie sans issue, avant de trouver la voie royale.

Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.

Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 10 ans.

Relâches les 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026.

Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 7 novembre 2025 à l’issue de la représentation.

Quand la création devient une obsession dévorante.

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 15h30 à 16h40

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h10

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé le jeudi 25 décembre 2025

payant

De 10 à 32 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T17:40:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T19:00:00+02:00_2025-11-05T20:10:00+02:00;2025-11-06T19:00:00+02:00_2025-11-06T20:10:00+02:00;2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T20:10:00+02:00;2025-11-08T19:00:00+02:00_2025-11-08T20:10:00+02:00;2025-11-09T15:30:00+02:00_2025-11-09T16:40:00+02:00;2025-11-12T19:00:00+02:00_2025-11-12T20:10:00+02:00;2025-11-13T19:00:00+02:00_2025-11-13T20:10:00+02:00;2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T20:10:00+02:00;2025-11-15T19:00:00+02:00_2025-11-15T20:10:00+02:00;2025-11-16T15:30:00+02:00_2025-11-16T16:40:00+02:00;2025-11-19T19:00:00+02:00_2025-11-19T20:10:00+02:00;2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T20:10:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:10:00+02:00;2025-11-22T19:00:00+02:00_2025-11-22T20:10:00+02:00;2025-11-23T15:30:00+02:00_2025-11-23T16:40:00+02:00;2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T20:10:00+02:00;2025-11-27T19:00:00+02:00_2025-11-27T20:10:00+02:00;2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T20:10:00+02:00;2025-11-29T19:00:00+02:00_2025-11-29T20:10:00+02:00;2025-11-30T15:30:00+02:00_2025-11-30T16:40:00+02:00;2025-12-03T19:00:00+02:00_2025-12-03T20:10:00+02:00;2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T20:10:00+02:00;2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T20:10:00+02:00;2025-12-06T19:00:00+02:00_2025-12-06T20:10:00+02:00;2025-12-07T15:30:00+02:00_2025-12-07T16:40:00+02:00;2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T20:10:00+02:00;2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T20:10:00+02:00;2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T20:10:00+02:00;2025-12-13T19:00:00+02:00_2025-12-13T20:10:00+02:00;2025-12-14T15:30:00+02:00_2025-12-14T16:40:00+02:00;2025-12-17T19:00:00+02:00_2025-12-17T20:10:00+02:00;2025-12-18T19:00:00+02:00_2025-12-18T20:10:00+02:00;2025-12-19T19:00:00+02:00_2025-12-19T20:10:00+02:00;2025-12-20T19:00:00+02:00_2025-12-20T20:10:00+02:00;2025-12-21T15:30:00+02:00_2025-12-21T16:40:00+02:00;2025-12-24T19:00:00+02:00_2025-12-24T20:10:00+02:00;2025-12-26T19:00:00+02:00_2025-12-26T20:10:00+02:00;2025-12-27T19:00:00+02:00_2025-12-27T20:10:00+02:00;2025-12-28T15:30:00+02:00_2025-12-28T16:40:00+02:00;2025-12-31T19:00:00+02:00_2025-12-31T20:10:00+02:00;2026-01-02T19:00:00+02:00_2026-01-02T20:10:00+02:00;2026-01-03T19:00:00+02:00_2026-01-03T20:10:00+02:00;2026-01-04T15:30:00+02:00_2026-01-04T16:40:00+02:00;2026-01-07T19:00:00+02:00_2026-01-07T20:10:00+02:00;2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:10:00+02:00;2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T20:10:00+02:00;2026-01-10T19:00:00+02:00_2026-01-10T20:10:00+02:00;2026-01-11T15:30:00+02:00_2026-01-11T16:40:00+02:00;2026-01-14T19:00:00+02:00_2026-01-14T20:10:00+02:00;2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:10:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:10:00+02:00;2026-01-17T19:00:00+02:00_2026-01-17T20:10:00+02:00;2026-01-18T15:30:00+02:00_2026-01-18T16:40:00+02:00

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/walt-la-folie-disney +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR