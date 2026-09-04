Passi + Moudjad L’Atelier Cluses

Informations pratiques

Cluses

Passi + Moudjad

L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 00:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Passi est l’un des pionniers du rap français. La génération d’aujourd’hui lui doit autant qu’à MC Solaar, NTM.

Fondateur du 1er groupe de rap annécien, Moudjad porte depuis 25 ans une écriture entre punchlines et engagement

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L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Passi + Moudjad

Passi is one of the pioneers of French rap. Today’s generation owes him just as much as it does to MC Solaar and NTM.

As the founder of Annecy’s first rap group, Moudjad has been blending punchlines with social commentary in his lyrics for 25 years.

L’événement Passi + Moudjad Cluses a été mis à jour le 2026-09-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme