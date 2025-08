PASSION AUTO RETRO Servian

PASSION AUTO RETRO Servian dimanche 21 septembre 2025.

PASSION AUTO RETRO

Servian Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Passion Auto Rétro : exposition de voitures anciennes, buvette, restauration et danses country pour une ambiance festive. Entrée gratuite et ouverte à tous !

Passion Auto Rétro vous invite à admirer de magnifiques voitures anciennes lors d’un rassemblement convivial et gratuit ! Profitez d’une exposition unique, d’une buvette et de restauration rapide pour vous régaler, ainsi que des danses animées par l’association Triny’s Country Club. Un événement festif et ouvert à tous, idéal pour les passionnés de belles mécaniques et de bonne humeur ! .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60

English :

Passion Auto Rétro: classic car show, refreshments, food and country dancing in a festive atmosphere. Admission free and open to all!

German :

Passion Auto Retro?: Ausstellung von Oldtimern, Imbiss, Essen und Trinken, Country-Tanz für eine festliche Atmosphäre. Der Eintritt ist frei und für alle offen!

Italiano :

Passion Auto Rétro: esposizione di auto d’epoca, rinfresco, cibo e balli country in un’atmosfera di festa. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti!

Espanol :

Passion Auto Rétro: exposición de coches clásicos, refrescos, comida y baile country en un ambiente festivo. La entrada es gratuita y está abierta a todos

