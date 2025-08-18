Passion brasseur Lepuix
Territoire de Belfort
Début : 2025-08-18 15:00:00
Découverte de la brasserie des Belles Filles, de sa gamme de bières aux recettes diverses dont celle à la fleur de CBD.
Consommation d’alcool interdite aux mineurs.
A partir de 16 ans (merci de respecter la consigne d’âge)
Visite non remboursable, non échangeable.
Inscription obligatoire .
Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
