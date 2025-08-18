Passion brasseur Lepuix

Découverte de la brasserie des Belles Filles, de sa gamme de bières aux recettes diverses dont celle à la fleur de CBD.

Consommation d’alcool interdite aux mineurs.

A partir de 16 ans (merci de respecter la consigne d’âge)

Visite non remboursable, non échangeable.

Inscription obligatoire .

Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

