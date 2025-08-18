Passion brasseur Lepuix

Passion brasseur Lepuix lundi 18 août 2025.

Territoire de Belfort

Passion brasseur  Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18 15:00:00
fin : 2025-08-18

Date(s) :
2025-08-18

Découverte de la brasserie des Belles Filles, de sa gamme de bières aux recettes diverses dont celle à la fleur de CBD.
Consommation d’alcool interdite aux mineurs.
A partir de 16 ans (merci de respecter la consigne d’âge)
Visite non remboursable, non échangeable.
Inscription obligatoire   .

Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90 

English : Passion brasseur

German : Passion brasseur

Italiano :

Espanol :

L’événement Passion brasseur Lepuix a été mis à jour le 2025-04-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)