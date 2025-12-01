Passion de Yasuzô Masumura (+ conférence) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-07 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ Adulte, Etudiant

Sonoko, mariée à un célèbre avocat, rencontre Mitsuko lors d’un cours de dessin. Un ragot les rapproche, une fascination s’installe puis un lien amoureux naît, d’autant plus dangereux que Mitsuko est déjà fiancée. Séance suivie d’une conférence de Nicolas Thévenin.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com