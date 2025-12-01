Passion de Yasuzô Masumura (+ conférence) Cinématographe (Le) Nantes
Passion de Yasuzô Masumura (+ conférence) Cinématographe (Le) Nantes mercredi 7 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-07 20:30 – 22:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ Adulte, Etudiant
Sonoko, mariée à un célèbre avocat, rencontre Mitsuko lors d’un cours de dessin. Un ragot les rapproche, une fascination s’installe puis un lien amoureux naît, d’autant plus dangereux que Mitsuko est déjà fiancée. Séance suivie d’une conférence de Nicolas Thévenin.
Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com