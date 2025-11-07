Passion disque 3300 tours Théâtre Michel portal Bayonne

Passion disque 3300 tours Théâtre Michel portal Bayonne vendredi 7 novembre 2025.

Passion disque 3300 tours

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

D’un côté, des écoutes de disques à domicile Passion Disque. De l’autre, 3300 Tours, un spectacle construit avec des volontaires sélectionnés au fil de ces rendez-vous conviviaux.

Huit habitants du territoire sont invités à raconter sur scène comment la chanson de leur choix s’est greffée à leur vie pour ne plus jamais la quitter.

Un spectacle participatif qui met en vedette des 33 tours et le frisson de leur évocation dans des témoignages qui racontent notre rapport intime avec la musique.

Théâtre

Durée 2h .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

English : Passion disque 3300 tours

German : Passion disque 3300 tours

Italiano :

Espanol : Passion disque 3300 tours

L’événement Passion disque 3300 tours Bayonne a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Bayonne