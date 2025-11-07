Passion disque 3300 tours Théâtre Michel portal Bayonne
Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
D’un côté, des écoutes de disques à domicile Passion Disque. De l’autre, 3300 Tours, un spectacle construit avec des volontaires sélectionnés au fil de ces rendez-vous conviviaux.
Huit habitants du territoire sont invités à raconter sur scène comment la chanson de leur choix s’est greffée à leur vie pour ne plus jamais la quitter.
Un spectacle participatif qui met en vedette des 33 tours et le frisson de leur évocation dans des témoignages qui racontent notre rapport intime avec la musique.
Théâtre
Durée 2h .
Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27
