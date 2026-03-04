Passion lecture, Médiathèque La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Passion lecture Samedi 14 mars, 10h00 Médiathèque La Bergerie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Médiathèque La Bergerie 11 Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 04 66 56 89 38 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

Moment d’échange autour de la littérature cévenole. Lecture