Passion, mystères et Stromboli • Les 100 ans du Théâtre de l’ADEC cour papu Rennes Dimanche 21 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Depuis 1925, au 45 rue Papu, il existe un lieu étonnant où l’on s’amuse, on découvre, on crée, on joue, on s’émerveille, on s’émancipe… Un lieu qui a connu plusieurs vies : salle des fêtes Saint-Ga…

on s’émerveille, on s’émancipe… Un lieu qui a connu plusieurs vies : salle des fêtes Saint-Gabriel, cinéma Le Régent après guerre puis scène associative entièrement dédiée au théâtre amateur.

Pour les 100 ans de ce bâtiment de notre patrimoine local, témoin de la vie culturelle rennaise et du quartier Bourg L’évêque, nous vous embarquons dans un parcours théâtral inédit.

Une création pétillante orchestrée par l’autrice et metteuse en scène Clara-Luce Pueyo de la compagnie Collector avec un groupe amateur intergénérationnel prêt à vous dévoiler les petits secrets et la grande aventure de ce théâtre aux personnages insolites !

**> Durée : 40 minutes**

Début : 2025-09-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T19:10:00.000+02:00

https://adec-theatre-amateur.fr

cour papu rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine