Passion Piano Aurélia Thomas et Tibo Clément Bibliothèque municipale Dinan

Passion Piano Aurélia Thomas et Tibo Clément

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Duo de chansons française avec Aurélia Thomas et Tibo Clément.

Entre poésie et mélopées mystiques, la voix douce et vibrante d’Aurélia navigue à cœur ouvert sur scène avec l’accompagnement à la guitare de Tibo Clément.

Des chansons sensibles aux harmonies vocales multiples. La basse, le piano et les guitares viennent embellir chaque mot, souligner chaque paysage, perdue entre les symboles de l’enfance, l’introspection du monde adulte et les rivières.

Salle Mathurin-Monier

Tout public.

Les inscriptions sont possibles à partir du 10 février. .

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Passion Piano Aurélia Thomas et Tibo Clément Dinan a été mis à jour le 2026-01-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme