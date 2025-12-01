Passion Piano Duo Piano et Violon Bibliothèque municipale Dinan
Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Passion Piano avec les pianistes du Pôle enseignement artistique du Kiosque
La Bibliothèque municipale a le plasir d’inviter les pianistes du Kiosque pour une soirée Passion Piano.
Vous allez découvrir un programme conçu particulièrement pour ce concert, en solo, en duo ou en trio, etc.
Salle Mathurin-Monier
Tout public Sur inscription à partir du 9 décembre .
Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
