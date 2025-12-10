Passion Piano Récital de piano Bibliothèque municipale Dinan

Passion Piano Récital de piano

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Récital de piano Sklerijenn avec Caroline Faget.

Au coeur de son troisième album Bro ar Sklerijenn (pays de clarté), réalisé sous la bienveillance artistique de Didier Squiban, Caroline FAGET porte une impulsion culturelle débordante qui la conduit aujourd’hui, à accompagner les plus grandes personnalités de la scène bretonne.

Salle Mathurin-Monier de la Bibliothèque municipale de Dinan.

Tout public. Gratuit. Les inscriptions sont possibles à partir du mardi 6 janvier 2026. .

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

English :

L’événement Passion Piano Récital de piano Dinan a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme