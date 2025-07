Passion Piano TourneLune, rêveries musicales Bibliothèque municipale Dinan

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 19:00:00

2025-09-12

Concert de piano et violoncelle TourneLune, rêveries musicales !

TourneLune est un voyage, au-delà des notes et de la musique.

Un voyage né de la rencontre du piano de Nicolas Le Minh, pianiste et compositeur et du violoncelle d’Anne-Soazig Havouis.

Une rencontre, un soir de pleine lune, de TourneLune, sur une plage bretonne.

Alors fermez les yeux et laissez vous dériver.

Nicolas Le Minh: pianiste, de formation classique, il puise son inspiration chez des artistes comme Olafür Arnalds, musicien islandais et Yann Tiersen.

D’origine parisienne, il s’est installé en Bretagne depuis trois ans et s’est déjà produit de nombreuses fois sur le territoire breton à la Médiathèque de Pleurtuit, à St Malo dans le cadre de La Culture dans tous ses quartiers mais aussi à l’Église du Mont Dol, à Léhon lors du festival Il Suffit de Passer le Pont ou au Café Gloutons, sans oublier à La Cale de Taden.

Enfin, il a présenté son dernier CD Résonances lors de showcases à la Fnac de Dinard ou au magasin Cultura de St Malo.

Anne-Soazig Havouis violoncelliste, a reçu une formation classique et est très inspirée par la musique bretonne. Elle a joué quelques années au sein de l’Orchestrale, orchestre symphonique nantais.

Au programme du concert, des compositions personnelles néo-classiques pour piano et violoncelle de Nicolas Le Minh, inspirées des paysages maritimes et de la littérature.

Salle Mathurin-Monier

Sur inscription à partir du mardi 9 septembre, dès 9h .

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

