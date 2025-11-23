Passion Théâtre Beaumont-Hague La Hague

Passion Théâtre

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-09

fin : 2026-04-11

2026-04-09

Focus sur les compagnies de théâtre amateur.

Quatrième édition d’un temps fort consacré au théâtre amateur, PASSION THÉÂTRE offre l’opportunité aux artistes amateurs passionnés, de fouler les planches de la salle de spectacle du Pôle culturel.

Vous êtes une troupe locale de théâtre amateur ? Venez partager la scène avec les ateliers théâtre ados et adultes de l’École des arts vivants et la compagnie 3 P’tits Points.

Si vous souhaitez candidater, faites-vous connaitre auprès de l’équipe du Pôle culturel à cgarin@lahague.com

Tout public à partir de 10 ans.

Durée en fonction de la pièce.

Pass unique pour toutes les représentations sur réservation uniquement auprès de l’accueil.

1 billet acheté nominatif donne accès aux 2 autres spectacles. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

