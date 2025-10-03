Passioni dell’Anima Hent Sant Erwan Trédrez-Locquémeau

Passioni dell’Anima Hent Sant Erwan Trédrez-Locquémeau vendredi 3 octobre 2025.

Passioni dell’Anima

Hent Sant Erwan Eglise Notre Dame de Trédrez Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Sous le soleil de la péninsule, la soprano Sarah Lefeuvre et le théorbiste Romain Falik nous proposent de revisiter les passions, qu’elles soient profanes ou bien sacrées. Ce programme fait entendre des œuvres vocales et instrumentales de compositeurs comme Caccini, Kapsberger, Strozzi ou Monteverdi qui chacun à leur manière ont posé des jalons dans la musique italienne du XVIIe siècle. Cette musique, au service du texte, éminemment expressive, chante les passions, les exacerbe et reste aujourd’hui merveilleusement accessible et émouvante. .

Hent Sant Erwan Eglise Notre Dame de Trédrez Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Passioni dell’Anima Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-09-04 par SITARMOR